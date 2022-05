Engenheiro e gestora são os vencedores do jackpot de 215 milhões do Euromilhões

JN Hoje às 12:06, atualizado às 12:15 Facebook

Os ingleses Joe e Jess Thwaite são os novos milionários do Euromilhões. O casal britânico foi o contemplado com os 215 milhões de euros do sorteio 03/2022, realizado a 10 de maio, foi hoje anunciado, em Inglaterra.

Joe e Jess Thwaite revelaram a identidade numa conferência de imprensa, esta quinta-feira de manhã, em Cheltenham, no Reino Unido. Joe, de 49 anos, é engenheiro de comunicações e a mulher, de 44, gere um salão de cabeleireiro.

O casal, de Gloucester, está junto há 11 anos. Têm dois filhos em comum na escola primária. Joe tem ainda dois filhos, em idade universitária, de um casamento anterior.

The first look at our Biggest EVER UK winners (and Dermot)



Say hello to Jess & Joe!#NationalLottery #DreamComeTrueMoney pic.twitter.com/lZwvoIPavJ - The National Lottery (@TNLUK) May 19, 2022

Os números que mudaram a vida de Jess e Joe, sorteados a 10 de maio, foram os seguintes: 3, 25, 27, 28 e 29 e as estrelas 4 e 9.