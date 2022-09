Enquanto "contam cêntimos", a Ucrânia "conta vítimas". A resposta da primeira-dama à inflação

JN/Agências Hoje às 20:13 Facebook

É certo que o impacto económico da guerra na Ucrânia é difícil para todos os aliados do país, mas enquanto uns "contam cêntimos" os ucranianos "contam as vítimas", disse à BBC Olena Zelenska, mulher do presidente ucraniano.

Numa entrevista concedida à BBC, e nalguns trechos que foram hoje divulgados, a primeira-dama ucraniana foi desafiada a deixar uma mensagem aos britânicos perante o aumento das contas da energia, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Olena Zelenska disse compreender a dificuldade da situação, destacando o custo humano do conflito armado para o seu país, porque enquanto os britânicos contam os cêntimos das contas bancárias ou dos bolsos, os ucranianos fazem o mesmo e, a acrescentar a isso, contabilizam também as baixas humanas.

"Permita-me lembrar que na época da pandemia de covid-19, que ainda está aí, quando houve aumentos de preços a Ucrânia também foi afetada. Além disso, os preços também estão a subir na Ucrânia e, a juntar a isso, o nosso povo está a ser morto", sustentou.

A totalidade da entrevista, gravada há dias no palácio presidencial de Kiev, só será transmitida no domingo pela BBC. A mulher de Volodymyr Zelensky salientou ainda que se o apoio ao seu país fosse mais forte, a crise seria mais curta.

Estes comentários surgem depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter dito numa recente visita a Kiev que as famílias da Europa teriam que suportar a crise do custo de vida para combater a agressão russa.

No Reino Unido, a inflação homóloga situa-se nos 10,1%, mas o Banco de Inglaterra anunciou, recentemente, que poderá atingir os 13% até ao final do ano, em resultado da subida dos preços da energia.