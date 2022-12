Ensaio para posse de Lula da Silva contorna ausência de Bolsonaro

Gabriel Hansen Hoje às 19:41 Facebook

Brasília receberá 300 mil pessoas. Atual mandatário despede-se sem desmobilizar base apoiante

A capital federal brasileira corre contra o tempo para deixar tudo pronto para a posse de Lula da Silva como 39.º presidente do Brasil. Além da cerimónia protocolar com representantes de todo o Mundo, incluindo Portugal, o Partido dos Trabalhadores preparou concertos até a madrugada. O atual mandatário, Jair Bolsonaro, fez o último pronunciamento antes de deixar o cargo de chefe de Estado, condenando a tentativa de atentado terrorista por um apoiante, mas sem desmobilizar a base verde-amarela.

O Festival do Futuro, organizado pela futura primeira-dama, conhecida como Janja, começará na manhã de domingo e continuará até a madrugada. O evento na Esplanada dos Ministérios contará com diversos cantores brasileiros, como Pabllo Vittar, Martinho da Vila e Maria Rita. São esperadas mais de 300 mil pessoas no festival.