Ensino por água abaixo: crianças trocam a escola pelo trabalho na Nigéria

As chuvas não deram tréguas desde agosto e o resultado foi o mais mortal da história da Nigéria. A água destruiu praticamente tudo, incluindo o desejo de milhares de alunos de regressar à escola. O ensino e a aprendizagem ficaram submersos, enquanto estes jovens tiveram de trocar o sonho pelo trabalho para poderem sobreviver.

Escolheram a sobrevivência ao invés da educação, o único caminho possível para cerca de 1000 crianças no estado de Cross River, que se viram obrigadas a trabalhar em fazendas ou carpintarias de automóvel para entrar comida na mesa, algumas destas com apenas 12 anos. "Queremos voltar à escola, mas isso não pode acontecer se não tivermos a certeza do que vamos comer no dia seguinte. Só uma pessoa que tem comida pode concentrar-se e aprender nas aulas", diz Ojong, que com o irmão de 14 anos caminha 10 km todos os dias para trabalhar.

Depoimentos que são consequência das alterações climáticas, responsáveis pelas chuvas intensas que atingiram este ano a Nigéria, afetando 31 dos 36 Estados do país. A isto somam-se a destruição de florestas e pântanos, que facilitam a livre circulação da água. Dados do jornal britânico "The Guardian" revelam que pelo menos 600 pessoas morreram e cerca de 1,3 milhões foram forçadas a deixar as suas habitações. Pequenos negócios, 150 mil hectares de campos, 80 mil casas e mais de 320 estradas e pontes ficaram completamente destruídos pelas inundações.