Covid-19: Entre protestos e alívio de restrições, Mundo caminha a dois ritmos

Se em muitos países o fim das medidas para colmatar a pandemia está cada vez mais próximo, noutros pontos do planeta as restrições persistem e fazem crescer a revolta da população. Inspirados pelo movimento de protestos no Canadá, muitos estados assistem a manifestações semelhantes.

Quase dois anos depois do início da pandemia, alguns estados já informaram que vão começar a tratar a covid-19 como uma endemia. Em Espanha, na Dinamarca ou no Reino Unido, o alívio de restrições está mais perto. Noutros países, as medidas sanitárias têm sido mantidas, o que está a causar um grande descontentamento por parte da população. Com a variante ómicron a predominar na maioria dos contágios, o Mundo evolui a duas velocidades.

Canadá