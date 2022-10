Entre um "louco" e um "ladrão", a verdade há de libertar o Brasil

José Miguel Gaspar, em São Paulo Hoje às 08:34 Facebook

Temperatura de campanha no edifício Copan, o mais alto de S. Paulo, microcosmos social.

Ângela Melo atira logo a previsão à cara: "Bolsonaro vai ganhar. Ponto. Deus está na frente. Ponto. Deus não vai deixar ele perder. Ponto, parágrafo e fim". E depois saca do versículo a exclamar: "E a verdade vos libertará! É o que diz a Bíblia, diz João 8:36. E essa verdade, com a graça de Deus, vai libertar o Brasil. Bolsonaro abriu o nosso olho. O resto não tem escolha, o resto é só lama, é só podridão".

A mulher reformada de 65 anos mora sozinha no colossal Copan, tremendo edifício modernista de face ondulada no centro de S. Paulo, concebido por Niemeyer, uma baleia de betão armado: 115 metros de altura, 32 andares, 1160 apartamentos de dimensões variadas, colmeia de cinco mil residentes a fervilhar. E Ângela treme se Lula ganhar: "Ele vai-nos tirar tudo. Tudo. As nossas casas vão ser invadidas, não duvide, não! Se o petista ganhar, eu vou chorar. E vou emigrar. Tem lugar para mim no seu Portugal?".