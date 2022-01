Entregou-se à Polícia com cabeça humana e pénis na mala em França

JN Hoje às 12:01 Facebook

As autoridades francesas detiveram, na sexta-feira, um homem que se entregou numa esquadra na costa do Mediterrâneo, no sul do país, transportando, numa mala, uma cabeça humana decapitada e um pénis.

"Um homem apresentou-se à Polícia em Frejus [cidade mediterrânea situada entre Saint Tropez e Cannes] depois de cortar a cabeça e o pénis de outro homem", comunicaram as autoridades locais, citadas pela agência de notícias France-Presse, confirmando uma notícia avançada inicialmente pelo jornal "Var-Matin".

De acordo com uma fonte próxima do processo, o homem, que já seria conhecido das autoridades mas apenas por "pequenos crimes", "mostrou a cabeça humana e foi imediatamente levado para a sede da Polícia e detido".

Segundo o diário francês, os investigadores da Polícia Judiciária da vizinha cidade portuária de Toulon, que está a liderar a investigação, dirigiram-se a um apartamento no bairro da cidade de Villeneuve, onde o homem disse ter cometido o crime, acabando por lá encontrar O cadáver decapitado e emasculado da vítima, identificada pelo suspeito.

O homicida confesso está sob custódia policial a ser submetido a uma avaliação psiquiátrica, informou o Ministério Público de Draguignan, que esclareceu que, nesta fase da investigação, o motivo do crime "ainda é incerto".