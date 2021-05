Entrevista ao líder da UNITA: "Combate à corrupção em Angola é uma deceção"

António José Gouveia Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, principal partido da oposição angolano, quer alternância de poder e prepara eleições do próximo ano.

Eleito presidente da UNITA no congresso de novembro de 2019, Adalberto Costa Júnior, de 58 anos, está em périplo internacional para preparar as eleições gerais de Angola do próximo ano. Em entrevista ao JN, o principal líder da oposição a João Lourenço faz um balanço negativo da bandeira do atual presidente em matéria de combate à corrupção. Diz que há falta de democracia e continua a reafirmar que o país tem um modelo de partido único, cortando as liberdades de quem quer pluralidade.

Qual é o seu objetivo com a visita a Portugal?