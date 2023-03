Entrevista de Macron lança mais lenha no fogo contestatário

Com muitas cidades e zonas industriais ainda a ferro e fogo, transportes, abastecimentos de energia e recolha de lixo afetados por greves e em plenos preparativos para a nona "grande mobilização" contra a lei da segurança social convocada para amanhã, o presidente francês lançou hoje mais achas para a fogueira da contestação, ao defender as mudanças e ao chamar "sediciosos" a alguns manifestantes e ao compará-los aos extremistas que tomaram o Capitólio dos Estados Unidos (2021) e as sedes dos três poderes no Brasil, em janeiro.

As declarações de Emmanuel Macron, entrevistado nos canais de televisão TF1 e France 2, são uma expressão, segundo o secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Philippe Martinez, de "desprezo pelos milhões de manifestantes" que contestam a passagem da reforma para os 64 anos. O presidente "juntou mais lenha a uma fogueira já muito acesa", avisou o líder do Partido Socialista, Olivier Faure.

Hoje, prosseguiam greves e manifestações, bloqueio de estações ferroviárias, refinarias, reservatórios de combustíveis, docas de pesca e comerciais e a paralisação de três centrais de incineração de resíduos urbanos que está a atulhar Paris de lixo, ameaçando a imagem da cidade na visita do rei Carlos III de Inglaterra, na próxima semana.