Entrevista: "Putin não vai sair da guerra mostrando fraqueza"

Investigadora no IPRI-NOVA e doutoranda em Estudos Internacionais e Ciência Política na Universidade de Miami, onde elaborou a tese "The Democratic West and the Democratic Rest: Searching for the New Liberal International Order". Durante os anos em que esteve na Universidade de Miami, como bolseira Fulbright, foi investigadora convidada na Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro) e na Observer Research Foundation (Nova Deli) em 2014.

A mudança de posição de Zelensky mostra que a Ucrânia está num beco sem saída?

Zelensky já deixou claro que a Ucrânia não vai submeter-se à Rússia, e esta mudança de posição é apenas o abrir de uma porta a negociações de boa vontade. O presidente deve estar muito cansado desta guerra e da falta de ajuda da NATO, fazendo com que sinta uma certa fraqueza. Não quer isto dizer que esteja num beco sem saída, mas sim que enquanto líder tem de ponderar todas as hipóteses.