Envenenou a ex-mulher e filho bebé que ainda mamava também morreu

Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Envenenou carne que a ex-mulher comeu antes de amamentar bebé de três meses. Mãe e filho morreram. Suspeito foi detido e confessou o crime.

Uma mulher de 36 anos e o filho de três meses foram encontrados mortos, esta quarta-feira de madrugada, em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, região do Estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil. Os corpos estavam enterrados numa área de mata e isolada.

Mãe e filho estavam desaparecidos desde 15 de setembro. Foi o filho mais velho da vítima, de 17 anos, que denunciou o desaparecimento à polícia, depois de a família ter recebido mensagens enviadas do telemóvel da mulher que não pareciam escritas por ela.

Na sequência da investigação foi detido um homem, de 34 anos, ex-companheiro da mulher, com quem viveu cerca de um ano. O homem acabou por confessar que envenenou uma carne que a mulher comeu antes de amamentar o filho, pelo que o bebé terá ingerido o veneno através do leite materno e também morreu.

Segundo as autoridades, homem terá planeado o crime após descobrir que a ex-mulher teria um novo relacionamento amoroso.