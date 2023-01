Enviar tanques não é entrar em guerra com Rússia, diz Governo francês

JN/Agências Hoje às 14:39 Facebook

A diplomacia francesa afirmou, esta quinta-feira, que nem a França nem os seus aliados estão em guerra com a Rússia, rejeitando comentários de Moscovo após a decisão de envio de carros de combate para Kiev.

"Não estamos em guerra com a Rússia e nenhum dos nossos aliados está", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Anne-Claire Legendre durante uma conferência de imprensa, alegando que a entrega de equipamento militar "no exercício de legítima defesa (...) não constitui co-beligerância".

O Kremlin acusou os ocidentais de "envolvimento direto" no conflito com a entrega anunciada de tanques alemães, Leopard 2, e norte-americanos, Abrams.

Contudo, as diplomacias de vários países ocidentais insistem no caráter defensivo dos tanques, que se destinam apenas a neutralizar a invasão russa da Ucrânia.

Essas entregas e a assistência militar fazem parte "do compromisso de países de todo o mundo, liderados pelos Estados Unidos, para ajudar a Ucrânia a defender a sua soberania e integridade territorial (...) Esta não é uma ameaça ofensiva contra a Rússia", garantiu o Presidente norte-americano, Joe Biden, quando esta semana anunciou o envio para Kiev de carros blindados Abrams.