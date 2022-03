Equipas russas expulsas do "FIFA 22"

JN Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A Electronic Arts (EA), gigante dos jogos, anunciou esta quarta-feira a retirada da seleção russa e de todos os clubes russos do jogo de simulação de futebol "FIFA 22" e das suas versões online e móveis, em solidariedade com o povo ucraniano.

"A EA Sports solidariza-se com o povo ucraniano e, como muitas outras vozes no mundo dos desportos, pede paz e o fim da invasão da Ucrânia (pela Rússia)", escreveu no Twitter. A mensagem recebeu imediatamente milhares de "gostos".

A EA Sports disse estar alinhada "com a FIFA e a UEFA" com vista a excluir a Rússia da Copa do Mundo Catar 2022, todas as suas equipas e os seus clubes em competições internacionais, "até novo aviso".

A editora lançou um processo de atualização para todos os seus produtos "EA Sports FIFA", especialmente para "FIFA 2022", "FIFA Mobile" e "FIFA Online".