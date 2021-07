"Era o nosso herói". Holandeses juntam-se na despedida ao jornalista assassinado em Amsterdão

JN/Agências Hoje às 15:28 Facebook

Centenas de pessoas em luto começaram a passar pelo caixão do jornalista policial holandês Peter R. de Vries, assassinado a tiro em plena luz do dia numa rua de Amsterdão há duas semanas.

Uma longa fila começou a formar-se às 7 horas do lado de fora do Carre Theatre da capital holandesa. As pessoas na fila disseram querer prestar as suas últimas homenagens a um "herói" holandês.

Um repórter proeminente que esteve envolvido em um processo judicial contra um dos barões do tráfico mais procurados do país, De Vries, de 64 anos, foi baleado pelo menos cinco vezes quando deixava um estúdio de televisão em 6 de julho. Morreu no hospital nove dias depois.

"É importante dizer adeus", disse Brenda van Coevorden, de 66 anos, em declarações à AFP. "Estou tão triste por termos perdido um ícone".

"Ele significou muito para a Holanda. Fez muitas coisas boas", acrescentou Ruth van Rosmalin. "Era o nosso herói. Ele defendeu as pessoas que não o podiam fazer sozinhas".

Dentro do teatro, um caixão branco estava coberto com dezenas de rosas vermelhas, com uma grande fotografia de De Vries no topo. Uma tshirt de futebol do Ajax com o nome de De Vries foi colocada numa moldura ao lado do caixão.

Pediu-se aos holandeses que não demorassem muito a prestar homenagens, uma vez que milhares de pessoas ainda deveriam visitar o caixão ao longo do dia.

Família e amigos de De Vries despedem-se na quinta-feira numa cerimónia privada, enquanto as estações de rádio vão tocar a música favorita de De Vries ao longo do dia, segundo a emissora nacional holandesa "NOS".

O ataque a De Vries, que ganhou fama pelas suas reportagens sobre o sequestro do milionário da Heineken, Freddy Heineken, em 1983, gerou condenação generalizada e preocupação com a segurança dos jornalistas na Europa. Dois homens foram presos logo após o tiroteio e permanecem detidos durante a investigação em andamento.

De Vries costumava aparecer como comentador ou porta-voz das famílias das vítimas de crimes, principalmente nos chamados "casos arquivados". Recentemente, atuou como conselheiro e confidente de Nabil B., a principal testemunha do estado no caso contra Ridouan Taghi, descrito como o criminoso mais procurado do país.