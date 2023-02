Erdogan atualiza número de vítimas mortais para mais de 35 mil

JN/Agências Hoje às 19:27 Facebook

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, atualizou, esta terça-feira, o número de vítimas no seu país do sismo da passada semana, para 35 814 mortos e 105 mil feridos, dizendo que se trata do mais grave desastre nacional no último século.

Erdogan, que falou após uma reunião de cinco horas com o Governo, disse que se tratou do mais grave desastre na Turquia nos últimos 100 anos, sabendo-se que o terramoto de Erzican, em 1939, resultou na morte de 33 mil pessoas.

Cerca de 13 mil pessoas continuam hospitalizadas e as autoridades ainda estão a tentar encontrar sobreviventes, como ainda aconteceu hoje com um pai e um filho, resgatados vivos após terem estado soterrados durante 209 horas.