Erdogan declara vitória mas contagem de votos ainda decorre

Numa altura em que a contagem dos votos não está fechada, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, já apareceu junto dos apoiantes para festejar a vitória. Com as urnas ainda em aberto, de acordo a agência de notícias estatal Anadolu, o atual líder contabiliza 52,1% dos votos, enquanto Kemal Kiliçdaroglu regista 47,9%.

Ao dirigir-se aos seus apoiantes, em Istambul, Erdogan agradeceu por mais um voto de confiança. "Concluímos a segunda volta das eleições presidenciais com o vontade do nosso povo a prevalecer. A vossa vontade tornou-se o poder indomável e imaculado da Turquia nas urnas", referiu o presidente, acrescentando que os 85 milhões de cidadãos do país são os verdadeiros "vencedores".

A odisseia eleitoral começou com sabor amargo depois de na primeira volta, a 14 de maio, Recep Tayyip Erdogan não ter conseguido, pela primeira vez, os 50% dos votos necessários para evitar um segundo teste - no qual defrontou o principal opositor Kemal Kiliçdaroglu.

Duas semanas após o desaire, o presidente provou que o poder que detém há mais de 20 anos está blindado, já que está muito perto de consagrar um terceiro ciclo nos comandos de Ancara.

Erdogan é visto como uma espécie de herói nas zonas mais pobres e rurais da fraturada sociedade turca - nas quais também conseguiu captar a maior parte dos votos, o que pode ser explicado pelas benesses económicas que impulsionou nos meses de campanha eleitoral.

Já Kemal Kiliçdaroglu, do Partido Republicano do Povo (CHP), teve um melhor desempenho na Trácia turca, nas regiões junto à costa do Mediterrâneo, bem como nas três principais cidades da Turquia, o que inclui Istambul.

Numa altura em que as urnas ainda estavam abertas, vice-presidente do CHP, Ozgur Ozel, denunciou problemas durante as votações, relatando casos em que ocorreram ataques físicos contra observadores eleitorais na região Sudoeste, depois destes terem detetado alegadas irregularidades no processo.

O antigo primeiro-ministro Ahmet Davutoglu também referiu, nas redes sociais, estar a receber informações sobre votos de pessoas não registadas.

Mas as alegações não ficaram sem resposta. Omer Çelik, porta-voz do Partido da Justiça e Desenvolvimento (PKK), defendeu que as declarações não passam de uma forma dos opositores justificarem o fracasso eleitoral.