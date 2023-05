Erdogan: Perdeu-se uma estrela no futebol, nasceu um gigante político

Recep Tayyip Erdogan está longe de ser um nome consensual a nível internacional. A cisão deve-se, essencialmente, à forma como tem tratado questões relacionadas com os Direitos Humanos na Turquia. No entanto, apesar de os inimigos que foi plantando ao longo do caminho que trilhou, o atual presidente ascendeu politicamente a pulso, apresentando como principais bandeiras a reabilitação dos sultões otomanos e a defesa do Islão.

De origens humildes, Erdogan tornou-se um gigante político. Liderou a Turquia nos últimos 20 anos e impulsionou reformas que reconfiguraram o país, tendo um papel ainda mais relevante na História turca do que qualquer outro líder desde Mustafa Kemal Ataturk, considerado o "pai" da república moderna turca.

Ainda assim, duas décadas depois, o conservador está a ter dificuldade em manter-se no cargo. Na primeira volta das eleições, não alcançou os 50% de votos necessários para garantir a permanência na presidência. O veredicto final só será conhecido este domingo, ao enfrentar o opositor de centro-esquerda Kemal Kiliçdaroglu.