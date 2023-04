Erdogan reaparece na televisão após recentes problemas de saúde

JN/Agências Hoje às 15:28 Facebook

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reapareceu, esta quinta-feira, na televisão, após uma indisposição na terça-feira que o levou a cancelar uma parte da sua agenda de campanha para as eleições presidenciais de 14 de maio.

Afetado por uma infeção viral do aparelho digestivo que o fez sentir-se mal na terça-feira à noite, na inauguração da primeira central nuclear da Turquia, Erdogan surgiu hoje pela primeira vez desde então na televisão, com um aspeto fatigado, para ouvir uma mensagem por videoconferência do Presidente russo, Vladimir Putin.

O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, tinha pouco antes assegurado que Erdogan estava bem, um dia depois de este ter cancelado algumas ações de campanha na quarta-feira, confirmando que a sua intenção era descansar, tal como lhe tinham aconselhado os médicos. "Visitei-o esta manhã. Está bem. Os sintomas da infeção que contraiu diminuíram", garantiu o ministro.

O seu principal adversário nas eleições presidenciais de 14 de maio na Turquia, o líder da oposição, Kemal Kiliçdaroglu, desejou-lhe uma rápida recuperação.