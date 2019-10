Erdogan rejeita proposta dos EUA de declarar cessar-fogo na Síria

Hoje às 00:22 Facebook

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rejeitou esta terça-feira de forma categórica uma proposta dos EUA de declaração de um cessar-fogo no norte da Síria, em declarações ao jornal Hurriyet.

"Eles estão a dizer-nos: 'Declarem o cessar-fogo'. Nós nunca poderemos declarar um cessar-fogo", disse a jornalistas no avião que o transportava no regresso do Azerbaijão, seis dias depois de a Turquia ter lançado uma ofensiva para afastar da sua fronteira os curdos da milícia das Unidades de Proteção do Povo (YPG).

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que o seu 'vice', Mike Pence, e o chefe da diplomacia dos EUA, Mike Pompeo, vão deslocar-se à Turquia na quarta-feira, para pressionarem a declaração de cessar-fogo.

"Nós queremos um cessar-fogo", insistiu Trump, que falou na segunda-feira com o seu homólogo turco, junto de quem defendeu o fim da ofensiva turca contra os grupos curdos.