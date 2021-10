Erupção de lava em La Palma regista fortes explosões

JN/Agências Hoje às 21:18 Facebook

A erupção proveniente do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma registou este sábado "fortes explosões" e a emissão de lava. A maioria dos voos programados para o aeroporto da ilha foi cancelada.

Cerca de um mês após o início da erupção, ocorreu este sábado o terramoto de maior magnitude (4,6), a 37 quilómetros de profundidade, circunstância que, segundo a porta-voz científica do Plano de Emergência Vulcânica da Ilhas Canárias (Pevolca), María José Blanco, é possível que se repita.

Também hoje as companhias aéreas deixaram de operar no aeroporto de La Palma, devido à nuvem de cinzas provocada pelo vulcão e que pode afetar o espaço aéreo entre La Palma, La Gomera e o norte de Tenerife.

A área afetada pela erupção é de 742 hectares e 1826 edifício estão totalmente destruídos

Apesar de os aeroportos do resto do arquipélago continuarem a funcionar, o de La Palma ficou com grandes constrangimentos, obrigando ao cancelamento de 30 dos 34 voos programados.

"A evolução da nuvem de cinzas, proveniente da erupção vulcânica de La Palma, obriga-nos a manter temporariamente no solo os aviões em ligação com a ilha, até domingo", anunciou a companhia aérea Binter em comunicado.

As más condições meteorológicas vão permanecer entre 24 e 36 horas, disse María José Blanco, que na conferência de imprensa após a reunião do Pevolca deu uma boa notícia: o novo ponto eruptivo que surgiu na sexta-feira está com menos atividade e continua a expelir apenas cinzas.

Não é previsível que este novo ponto eruptivo emita magma e, em princípio, a sua atividade limita-se à criação de uma coluna de cinzas, que chega a 4500 metros de altitude.

Segundo os especialistas, a existência de tubos de lava e o facto de as fundições terem aumentado de altura e se alargarem ligeiramente faz com que a frente do derrame de lava dificilmente avance.

A área afetada pela erupção situa-se à volta de 742 hectares, com largura máxima de 2.350 metros, existindo 1923 edifícios afetados, dos quais 1826 estão totalmente destruídos e 97 em perigo.