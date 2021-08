Erupção vulcânica submarina faz nascer nova ilha no Japão

Patrícia Martins Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A erupção de um vulcão submarino provocou a constituição de uma nova ilha no arquipélago japonês. A ilha surgiu perto de Iwo Jima, que fica localizada a cerca de 1200 quilómetros a sul de Tóquio.

De acordo com a Guarda Costeira do Japão, a nova ilha tem a forma de uma meia-lua, com um diâmetro de cerca de um quilómetro, e formou-se depois da erupção de um vulcão localizado a cerca de 50 quilómetros a sul da ilha de Iwo Jima, no Oceano Pacífico.

A Guarda Costeira descobriu a nova ilha, na final da semana passada, após observar a erupção do vulcão no ar, tendo encontrado depois detritos de rochas vulcânicas, nomeadamente pedra-pomes, a flutuar no mar.

O aparecimento desta nova ilha poderá significar uma nova adesão ao território do Japão se for reconhecida como uma ilha formada naturalmente pelos padrões internacionais. Dada a localização da ilha, a mesma não implica qualquer mudança nas águas territoriais ou na zona económica exclusiva do país.

A agência meteorológica do Japão adiantou ainda que a erupção do vulcão pode continuar ao longo desta semana, tendo emitido alertas para as grandes quantidades de fumo e de cinzas no ar.

Também outras ilhas do arquipélago japonês surgiram de forma semelhante nos anos de 1904, 1914 e 1986, mas todas elas acabaram por desaparecer devido à erosão por ondas e correntes. Em 2013, atividade vulcânica deu origem a uma ilha que posteriormente uniu-se à ilha existente de Nishinoshima.