Escalada de tensões no Kosovo durante protestos contra autarcas albaneses

Gabriel Hansen Hoje às 19:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Confrontos feriram 30 soldados da NATO e mais de 50 sérvios kosovares, grupo minoritário que boicotou as eleições convocadas por Pristina, em abril.

A repressão aos protestos contra a posse dos presidentes de Câmara de origem albanesa em quatro cidades com maioria sérvia, no Norte do Kosovo, resultou em mais de 50 manifestantes feridos, na segunda-feira, além de 30 soldados da missão de paz da NATO, em Zvecan. A Aliança Atlântica respondeu esta terça-feira à escalada de tensões com a mobilização de mais tropas.

A revolta recente foi desencadeada após a convocação de eleições municipais por Pristina, depois da renúncia de autarcas de cidades de maioria sérvia, em novembro, em protesto contra novas regulações. Realizado em abril, o escrutínio boicotado pelos sérvios kosovares resultou num comparecimento de menos de 4%, o que permitiu a vitória de candidatos de origem albanesa para comandarem autarquias no Norte do Kosovo. Sob oposição da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos, as cerimónias de posse ocorreram na sexta-feira, com um forte aparato de segurança.