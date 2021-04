Escalou sem proteção 116 metros da fachada de um hotel em Barcelona

JN Hoje às 19:19 Facebook

George King, conhecido como Daredevil, conseguiu escalar sem qualquer sistema de segurança e proteção um dos edifícios mais altos da Europa.

O britânico George King, de 21 anos, voltou a surpreender quando, na sexta-feira, subiu a fachada do hotel Meliá Barcelona Sky. Uma escalada de 116 metros sem qualquer sistema de segurança.

Quem passou na rua e deu conta da façanha assistiu com a respiração em suspenso a cada passo deste jovem escalador livre conhecido como Daredevil. Em apenas 20 minutos chegou ao topo do edifício, considerado um dos mais altos da Europa, segundo o jornal espanhol "La Vanguardia".

George King, 21 anos, a escalar 116 metros de altura Foto: Pau BARRENA / AFP

Entre os espectadores também estavam agentes da polícia catalã Mossos d'Esquadra que, após a conclusão da escalada, detiveram o jovem britânico por se tratar de uma atividade ilegal punida com multa.

"Quando estava lá em cima senti que estava numa outra dimensão de felicidade", confessou George King à agência Reuters. "Quando me cruzei com a polícia no percurso de descida, a minha cabeça continuava lá em cima nas nuvens", acrescentou.

Nascido em Oxford e atualmente com um estilo de vida nómada a viajar pela Europa numa carrinha, esteve sob custódia cerca de 20 minutos e foi depois libertado sem ser sancionado, segundo informou o seu representante à agência France Presse.

George King no topo do edifício Foto: Pau BARRENA / AFP

Esta não foi a primeira vez que deu nas vistas em Barcelona: em dezembro passado, George King escalou a Torre Agbar, com 114 metros de altura.

O seu nome começou a ser falado quando escalou o arranha-céus The Shard, em Londres, com 310 metros de altura e o edifício mais alto do Reino Unido. A aventura valeu-se seis meses de detenção num centro para jovens.