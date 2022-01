Escolas reabrem na Europa com máscaras gratuitas e reforço de testes

Augusto Correia Hoje às 14:19 Facebook

Um pouco por toda a Europa, os governos tentam conciliar a importância do ensino presencial, como fonte de igualdade entre os alunos, com o combate à nova vaga de covid-19, impelida para novos recordes com a variante ómicron.

Alguns países europeus retomaram as aulas durante a semana que agora termina, com outros, poucos, a estenderem as férias de Natal por mais uns dias, agendando o regresso às aulas para dia 10, tal como em Portugal.

É um regresso marcado pela progressão acelerada da variante ómicron, com o reforço dos testes e o uso da máscara como medidas principais de prevenção, aliadas a melhorias da ventilação e ao distanciamento social.