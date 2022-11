Escolas russas vão dar curso de preparação militar

JN/Agências Hoje às 11:48 Facebook

As escolas russas vão introduzir no programa curricular um curso inicial de preparação militar a partir de setembro do próximo ano, anunciou o ministro da Educação russo, Sergei Kravtsov.

O curso "terá início a partir do próximo ano letivo. A sua preparação será feita até 1 de janeiro e depois será estudada a sua aprovação", disse o ministro da Educação, citado pela agência oficial russa TASS.

A iniciativa partiu do deputado e líder do partido Rússia Justa, Sergei Mironov, que esta quarta-feira publicou uma mensagem na rede social Telegram a anunciar que "o Ministério da Defesa russo apoiou a inclusão, no programa escolar, de um curso de preparação militar inicial".

Sergei Mironov defende que o ensino desta matéria "permitirá aos cidadãos prepararem-se de forma planeada para um possível confronto com o inimigo".

Segundo acrescentou, não só devem ser ensinadas táticas de ações de combate, mas deve também ser realizado um "trabalho psicológico" com os alunos, sendo que os professores do curso têm de ser "pessoas com experiência em combate, veteranos de ações de combate".

"Com a inclusão deste objetivo [nos currículos escolares], vamos dar um trabalho real a milhares de pessoas que amam sinceramente o país e que conhecem a teoria e a prática de conduzir ações de combate", defendeu Mironov, sublinhando que todos os grupos parlamentares da câmara baixa do parlamento russo (Duma) apoiam a iniciativa.

Também a edição de hoje do jornal russo "Izvestia" refere que o Ministério da Defesa se declarou favorável à introdução de um curso inicial de preparação militar, adiantando que a formação terá um total de 140 horas e será dada a alunos dos últimos anos do ensino secundário, com idades entre os 17 e os 18 anos.

O treino militar inicial nas escolas era obrigatório na antiga União Soviética entre 1962 e o final da década de 1980.

A Rússia lançou, há quase nove meses, uma ofensiva militar na Ucrânia que tinha como objetivo durar poucos dias ou semanas, mas que tem sido mais dura do que o esperado para os combatentes liderados por Moscovo.