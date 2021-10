Esfaqueia 10 pessoas e começa incêndio num comboio em Tóquio

JN/Agências Hoje às 14:42 Facebook

Pelo menos 10 pessoas foram esfaqueadas, este domingo, num comboio na capital do Japão, Tóquio, por um homem com uma faca, que depois iniciou um incêndio.

O ataque aconteceu no comboio de Keio, perto da estação de Kokuryo (oeste da cidade). De acordo com a estação pública de televisão NHK, que mostrou imagens de bombeiros, polícias e paramédicos a resgatarem passageiros, uma das pelo menos 10 vítimas esfaqueados ficou gravemente ferida.

A agência noticiosa espanhola EFE, que refere o registo de 15 pessoas feridas, indica que o ataque ocorreu cerca das 20 horas locais (11 horas em Portugal continental), numa altura em que encerravam as assembleias de voto para as eleições para a câmara baixa do parlamento japonês. Depois de esfaquear os passageiros, o homem terá despejado um líquido inflamável ao qual ateou fogo, causando um incêndio.

O atacante, identificado apenas como um jovem com cerca de 20 anos, foi detido no local e está a ser investigado, indicou a NHK, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.

Desconhece-se o motivo do ataque, que foi o segundo com uma faca num comboio de Tóquio nos últimos dois meses.