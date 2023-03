Eslováquia vai enviar 13 caças Mig-29 para a Ucrânia

JN/Agências Hoje às 10:57, atualizado às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A Eslováquia vai entregar 13 caças Mig-29 de conceção soviética à Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro Eduard Heger.

A Eslováquia é o segundo país da NATO a decidir entregar aviões de combate à Ucrânia, depois de a Polónia ter anunciado, na quinta-feira, que iria enviar quatro caças.

"Entregaremos 13 dos nossos Mig-29 à Ucrânia", disse Eduard Heger aos jornalistas, citado pela agência francesa AFP.

PUB

O chefe do Governo anunciou ainda que a Eslováquia também entregará à Ucrânia o sistema de defesa antiaérea Kub, igualmente de origem soviética.

Heger considerou que a decisão aprovada, esta sexta-feira, significa que o seu Governo está "no lado certo da História".

Anteriormente, tinha afirmado na rede social Twitter que a ajuda militar era fundamental para que a Ucrânia e toda a Europa se pudessem defender da Rússia, segundo a agência norte-americana AP.

O ministro da Defesa eslovaco, Jaroslav Nad, disse que Bratislava receberá 200 milhões de euros da União Europeia (UE) como compensação pelo envio dos MiG e armas não especificadas dos Estados Unidos no valor de 700 milhões de euros, acrescentou a AP.

Nad disse ainda que o transporte dos aviões para a Ucrânia "levará algumas semanas".

O anúncio de Bratislava teve resposta quase imediata do Kremlin (presidência russa), cujo porta-voz, Dmitri Peskov, acusou os países da NATO de "crescente envolvimento" no conflito com Kiev.

"A entrega deste equipamento militar, como temos dito repetidamente, não pode afetar o resultado" do conflito, disse Peskov. "É claro que este equipamento será destruído", acrescentou, citado pela AFP.

Depois de ter convencido os seus aliados ocidentais a fornecer-lhe tanques, Kiev tem pedido repetidamente o envio de aviões de combate modernos, na esperança de obter F-16 norte-americanos.

Numa reação ao anúncio da Polónia na quinta-feira, o porta-voz da força aérea ucraniana, Yuriy Ignat, disse que os MiG da era soviética "não vão resolver os problemas" e insistiu que o país precisa dos F-16. "Mas os MiG vão ajudar a reforçar as nossas capacidades", admitiu, citado pela AFP.

O porta-voz da Casa Branca (presidência dos Estados Unidos), John Kirby, disse na quinta-feira que a decisão polaca não altera a decisão do presidente Joe Biden de recusar o envio dos F-16.

A Eslováquia imobilizou os seus MiG no verão devido à falta de peças sobressalentes e de conhecimentos para garantir a sua manutenção após o regresso dos técnicos russos a casa.

A Polónia e a República Checa têm vigiado, desde então, o espaço aéreo eslovaco.

Bratislava assinou um acordo para comprar 14 aviões de caça F-16, mas a entrega foi adiada dois anos para o início de 2024.

A força aérea da Ucrânia continua a utilizar os MiG-29, que foram desenvolvidos na década de 1970 e entraram ao serviço em 1982.

Na altura, a Ucrânia integrava a União Soviética, tal como Polónia e Eslováquia (a então Checoslováquia, de cuja divisão resultou a atual República Checa).

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, desencadeando uma guerra que mergulhou a Europa na crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).