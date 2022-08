Eslovénia reduz IVA sobre energia para metade durante oito meses

JN/Agências Hoje às 13:09 Facebook

A Eslovénia reduziu o IVA sobre a compra de eletricidade, gás natural, lenha e aquecimento urbano para 9,5%, contra os atuais 20%, entrando a medida em vigor em setembro e prolongando-se até maio.

A medida, aprovada pelo parlamento esloveno na terça-feira e hoje noticiada pela agência Efe, pretende aliviar a carga fiscal dos consumidores antes do inverno, perante o aumento dos preços da energia, de acordo com o secretário de Estado das Finanças, Tilen Bozic.

O corte irá ser aplicado a todos os consumidores e significa uma redução de 130 milhões de euros nas receitas do Estado.

Em julho, o Governo tinha já estabelecido um limite máximo de preços da eletricidade para famílias e pequenas empresas entre 0,082 euros e 0,118 euros por quilowatt-hora entre setembro deste ano e agosto de 2023.

O executivo está também, segundo a Efe, a preparar outras medidas, como uma ajuda direta de 41 milhões de euros para as famílias com rendimentos mais baixos e outros 30 milhões de euros para ajudar as empresas com elevados custos energéticos.