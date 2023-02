Reaberto espaço aéreo sobre o Lago Michigan nos EUA

JN/Agências Hoje às 19:05, atualizado às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte dos Estados Unidos da América, que foi este domingo temporariamente encerrado por razões relacionadas com a "defesa nacional", já reabriu, anunciou o regulador norte-americano da aviação civil (FAA).

"A FAA fechou temporariamente uma parte do espaço aéreo sobre o Lago Michigan para apoiar as operações do Departamento de Defesa, mas entretanto foi reaberto", disse o regulador, em comunicado.

A agência France-Presse tentou contactar o Pentágono, mas sem sucesso.

PUB

A informação foi avançada numa altura em que três objetos voadores, um dos quais descrito por Washington como um balão de espionagem chinês, foram abatidos no espaço de uma semana sobre os Estados Unidos e o Canadá.

No sábado, o espaço aéreo do estado norte-americano de Montana foi temporariamente encerrado, mas um avião de combate enviado para investigar uma "anomalia de radar" não identificou nenhum "objeto voador", segundo fontes militares citadas pela France-Presse.