Espanha abre as portas ao regresso do rei emérito Juan Carlos

Supremo Tribunal arquivar, dentro de seis meses, as investigações abertas contra o monarca que poderá voltar para casa se Felipe VI aceitar.

Um ano e meio no exílio dourado de Abu Dhabi nos Emiratos Árabes parece ter sido suficiente para Juan Carlos I ponderar seriamente um regresso a Espanha mais cedo que o esperado. O privilégio da imunidade durante o reinado e a regularização fiscal do ano passado tem dificultado ao máximo as tentativas jurídicas fracassadas para que o antigo monarca responda pelo crime de corrupção perante a Justiça.

O rei emérito espanhol está à espera que o Supremo Tribunal arquive os três escândalos para abraçar um desejo pessoal que pode pôr em xeque o filho, Felipe VI.