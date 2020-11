Espanha alarga vacinas contra a covid-19 à população em março

JN/Agências Hoje às 15:32 Facebook

Os residentes e os funcionários dos lares de idosos vão ser os primeiros a serem vacinados contra a covid-19 em Espanha a partir de janeiro, anunciou o ministro da Saúde espanhol esta segunda-feira.

O Conselho de Ministros espanhol aprovou hoje o Plano de Vacinação Covid-19, que estabelece que os residentes e o pessoal de saúde dos lares e centros com pessoas dependentes serão os primeiros a serem vacinados quando chegarem as primeiras doses da vacina, a partir de janeiro de 2021, revelou Salvador Illa, em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, já tinha avançado na sexta-feira que o objetivo do executivo era ter "uma parte muito substancial" da população espanhola vacinada, "com todas as garantias", no primeiro semestre de 2021.

Segundo Salvador Illa, os grupos de pessoas a vacinar foram definidos de acordo com quatro níveis de risco: morbilidade (relação entre o número de casos de uma doença e a população exposta a adoecer) e mortalidade graves; grau de exposição à doença; impacto socioeconómico; e taxa de transmissão. O plano divide em três as fases de vacinação gratuita e voluntária, dependendo da disponibilidade das vacinas: uma "oferta inicial muito limitada" de doses, de janeiro a março, que irá em primeiro lugar para funcionários e utentes de lares de idosos e para o resto do pessoal de saúde e outros grandes dependentes.

A segunda fase será prolongada de março a junho e aumentará a vacinação "progressivamente", e a terceira e última fase, a partir de junho, imunizará todos os 18 grupos populacionais abrangidos, que Salvador Illa não especificou, limitando-se a afirmar que "serão anunciados oportunamente". De acordo com o ministro espanhol, a ordem de prioridade foi decidida com base em "critérios científicos, éticos e legais" num quadro em que prevalecem princípios tais como igualdade, necessidade, equidade, proteção da deficiência e benefício social.

Salvador Illa recordou que a Comissão Europeia acaba de fechar um acordo de compra antecipada com a Moderna, que se junta aos concluídos com a Sanofi, a Janssen, a Astrazeneca, a Pfizer e a BioNTech, estando ainda Bruxelas também a negociar com a Novavax e a Curevac. As vacinas propostas pela Moderna, Astrazeneca e Pfizer estão neste momento a ser analisados pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e, no total, a Espanha pretende atingir 140 milhões de doses com estes contratos, o que serviria para imunizar cerca de 80 milhões de cidadãos.

Em relação à logística para realizar a vacinação, o responsável governamental insistiu que Espanha tem um "sistema robusto" para vacinar e, apesar das dificuldades que "a priori" podem apresentar vacinas como a da Pfizer, que requer ser mantida a -80 graus centigrados, garantiu que "estas questões já estão resolvidas ou em vias de serem resolvidas".

A estratégia hoje aprovada, além de estabelecer uma ordem de prioridade, prevê a implementação de um registo de vacinação específico para a covid-19, estando ainda a ser preparada uma estratégia de comunicação para os trabalhadores de saúde e a população em geral.