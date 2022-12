Espanha aprova mudança de género nos documentos a partir dos 16 anos

JN / AFP Hoje às 14:36 Facebook

Os legisladores espanhóis aprovaram, esta quinta-feira, uma lei de direitos das pessoas transgénero, que determina que qualquer pessoa com 16 anos ou mais possa mudar de género no seu documento de identificação sem parecer médico.

Aprovado com 188 votos a favor, 150 contra e sete abstenções, o projeto de lei simplifica o procedimento de alteração de género nos documentos de identificação, permitindo que os espanhóis solicitem a alteração com base numa simples declaração.

Neste momento, apenas adultos em Espanha podem solicitar a mudança e têm de apresentar um documento médico que ateste disforia de género e comprovativo de tratamento hormonal durante dois anos. A nova lei, no entanto, elimina esse requisito e permite que qualquer pessoa a partir dos 16 anos mude livremente o sexo designado no seu documento de identificação. Após a apresentação do pedido, o requerente deve confirmá-lo três meses depois e a alteração tornar-se-á válida. A partir dos 12 anos, sem parecer médico, mas será necessária autorização de um juiz para os casos entre os 12 e os 14 anos e dos pais ou tutores legais entre os 14 e os 16 anos. Para maiores de 16 anos, bastará a própria vontade de quem quiser fazer a alteração.

A proposta também proíbe terapias de conversão, promove a não discriminação contra pessoas LGBTI no local de trabalho e pretende "avançar na inclusão" de mulheres transgénero em particular, que tendem a ser afetadas de forma desproporcional.

A legislação é um dos principais projetos do Ministério da Igualdade, mantido pelo Podemos, o parceiro minoritário de esquerda radical da coligação liderada pelos socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez. "Finalmente, esta lei despatologiza as vidas transgénero e garante os direitos das pessoas transgénero", disse a ministra da Igualdade, Irene Montero, forte defensora da autoidentificação de género. "Hoje a maioria feminista nesta Câmara responde à transfobia".

A ministra da Igualdade, Irene Montero, é uma forte defensora da autoidentificação de género Foto: AFP

A nova legislação demorou mais de um ano a ser aprovada e pelo caminho dividiu o Partido Socialista (PSOE), que governa Espanha em coligação como a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos. A lei contou também com a oposição de algumas associações feministas, consideradas representantes de um "feminismo clássico". Ativistas temem que a lei leve a abusos e corroa os direitos das mulheres, permitindo que homens que se identificam como mulheres compitam em desportos femininos ou solicitem transferência para prisões femininas. Também alertaram para o facto de menores terem o direito de autodeterminar o género.

O projeto segue agora para o Senado (câmara alta do parlamento) e, se não for alterado, como esperado, tornar-se-á lei em algumas semanas. Nesse caso, Espanha tornar-se-á um dos poucos países do mundo a permitir que pessoas transgénero mudem de género com uma simples declaração. Na Europa, a Dinamarca foi o primeiro país a conceder esse direito em 2014.