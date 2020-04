Espanha autoriza menores de 14 anos a acompanhar adultos em atividades essenciais

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

Espanha vai permitir que a partir da próxima segunda-feira os menores de 14 anos de idade passem a poder acompanhar um adulto em atividades já permitidas pelo estado de emergência, como ir ao supermercado, à farmácia ou ao banco.

A medida faz parte da proposta de prolongamento do estado de emergência por mais duas semanas, a partir de domingo 26 de abril até sábado 9 de maio, que o Governo espanhol aprovou este terça-feira e que deverá ser sancionada pelo parlamento na quarta-feira.

Trata-se de uma medida que suaviza as regras de confinamento em vigor desde 15 de março último, segundo a ministra das Finanças e porta-voz do executivo espanhol, Maria Jesús Montero, que, no entanto, alertou que a prioridade do Governo continua a ser impedir um hipotético revés na luta contra a Covid-19.

Até agora, Madrid apenas permitia a saída para ir ao local de trabalho, para aqueles que o não possam fazer a partir de casa, ou para adquirir ou consumir bens considerados essenciais.

Durante duas semanas, no início de abril, Espanha proibiu a saída de casa para ir trabalhar em atividades não relacionadas com os bens essenciais, como agricultura, venda de produtos alimentares, serviços de saúde, banca, correios, entre outros.

Espanha é um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus, a pandemia de Covid-19 que já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram entretanto a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.