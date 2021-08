Espanha bateu recorde de temperatura com 47,4 graus em Córdoba

JN/Agências Hoje às 14:32 Facebook

A vaga de calor que assola Espanha bateu o recorde absoluto de temperatura no país, no sábado, com 47,4 graus registados em Montoro, na província de Córdoba.

Esta poderá ser "a temperatura mais alta registada em Espanha", disse, este domingo, à France-Presse (AFP) o porta-voz da Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, sublinhando que os dados são provisórios e que terão de ser validados nos próximos dias.

A temperatura de 47,4 graus, registada às 17 horas de sábado (hora local), é a mais elevada de sempre em Espanha, desde que há registos. Segundo a AFP, pouco tempo depois foi registada uma temperatura de 46,9 graus no aeroporto de Córdoba.

A onda de calor prossegue em Espanha, este domingo, com temperaturas acima dos 45 graus, em várias regiões.

Estas temperaturas, bem acima do normal para esta época do ano, devem-se à chegada de uma massa de ar quente do Norte de África, combinada com uma forte exposição solar, de acordo com a agência meteorológica.

Entre 2011 e 2020, Espanha registou o dobro das vagas de calor do que em cada uma das três décadas anteriores.

Os cientistas consideram que as repetidas ondas de calor são resultado inegável do aquecimento global e acreditam que é provável que se multipliquem, prolonguem e se intensifiquem.