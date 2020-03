Espanha com 1720 mortos, governo prolonga estado de emergência

Hoje às 11:23 Facebook

O Governo espanhol decidiu pedir autorização ao parlamento para prorrogar por mais 15 dias o "estado de emergência" em vigor até ao próximo sábado no país. Espanha regista 1720 mortos por Covid-19.

Espanha contabiliza, este domingo, 1720 mortos por Covid-19 (mais 394 em relação ao registo de sábado), de um total de 28572 infetados e 2575 casos recuperados da infeção pelo novo coronavírus.

A imprensa espanhola cita fontes que estão a acompanhar a reunião do governo para informar da intenção do executivo espanhol liderado por Pedro Sánchez.

A proposta de prolongar a "estado de emergência" não deverá ter qualquer problema em ser aprovada pelo Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento espanhol), depois de todos os principais partidos de direita espanhóis, na oposição, já terem manifestado que estão ao lado do Governo na luta contra o novo coronavírus.

O Governo espanhol decidiu no sábado da semana passada instaurar o "estado de emergência" durante 15 dias que para ser prorrogado necessita agora da aprovação do parlamento.

O executivo espanhol aprovou no mesmo dia medidas que incluem a proibição de todos os cidadãos de andarem na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou à farmácia.

Numa mensagem televisiva ao país no sábado à noite, o primeiro-ministro espanhol fez o balanço de uma semana com as medidas excecionais em vigor, alertando os espanhóis para o aumento das mortes nos próximos dias, mas defendendo que "mais cedo do que tarde" o país iria vencer a covid-19.

Pedro Sánchez disse que, "infelizmente", os casos diagnosticados e o número de mortes vão aumentar nos próximos dias, que serão "muito difíceis", apelando a toda a população para "ficar em casa".