Espanha com 228 mortes e mais de seis mil casos em 24 horas

A Espanha registou 6092 novos casos de covid-19, elevando para 3.206.116 o total de infetados no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 228 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 72.793.

O número diário de notificações de novos casos aumentou de 4.962 na terça-feira para 6.092 hoje, e o de mortes de 141 para 228.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha parece ter estancado, sendo hoje igual ao registado na terça-feira, 128 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (224), País Basco (175), Astúrias (172), Catalunha (160) e Aragão (131).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 826 pessoas com a doença (844 na terça-feira), das quais 200 em Madrid, 216 na Catalunha e 125 na Andaluzia.

Por outro lado, diminuiu para 8.071 o número de hospitalizados com a covid-19 (8.348), o que corresponde a 6% das camas, das quais 1.997 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.037), 20% das camas desse serviço.

Entrou esta quarta-feira em vigor, até ao domingo, a cerca sanitária nas comunidades autónomas de Madrid e Extremadura, devido ao feriado de 19 de março, sexta-feira, Dia de São José, que permitiria gozar uma ponte de três dias com o fim de semana.

Durante as férias da Páscoa será aplicado o mesmo mecanismo em todo o território espanhol, estando também previstas, entre outras medidas, a proibição de viajar entre comunidades autónomas e um recolher obrigatório entre as 22 horas e as 6 horas, bem como limitar as reuniões em espaços públicos ou privados a um máximo de quatro pessoas.