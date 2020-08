Espanha com 8.618 casos de covid-19 desde sexta-feira e 1.486 nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 20:16 Facebook

Ministério da Saúde espanhol registou 8.618 casos positivos do novo coronavírus desde sexta-feira, dos quais 1.486 foram diagnosticados nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia de covid-19, Espanha contabilizou um total de 322.980 casos, incluindo cerca de 28.500 mortos.

Segundo o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, que apresentou os valores numa conferência de imprensa, as comunidades autonómicas que registaram mais casos são as da Catalunha, Aragão e Andaluzia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 731 mil mortos e infetou mais de 19,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.