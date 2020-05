Espanha com mais 281 mortos, são 24824 no total

JN/Agências Hoje às 11:14 Facebook

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 281 mortes devido ao novo coronavírus, um aumento ligeiro em relação às 268 de quinta-feira. Total de 24824 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 1175 novos casos positivos, elevando para 215216 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Os números diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, há 2628 pessoas curadas depois de terem contraído a doença, sendo o total de 114678 desde o início da pandemia.

A tendência geral nos últimos dias tem sido de diminuição do número de casos positivos e de mortes associados à Covid-19, com o número de curados a aumentar e um alívio de todo o sistema de internamento hospitalar.

Esta situação leva a que o maior hospital de campanha montado no início da crise na Feira Internacional de Madrid feche esta sexta-feira as suas portas, 40 dias depois de ter começado a receber os primeiros pacientes - mais de 3800 no total -, apesar de deixar as suas instalações prontas para o caso de ser necessário abri-las novamente se se verificar um ressurgimento da Covid-19.

Este hospital de campanha começou a funcionar em 22 de março, após um processo de instalação muito rápido que lhe permitiu receber os primeiros doentes, muitos deles graves, em apenas algumas horas.

A evolução da Covid-19 também levou o Governo espanhol a desenhar um plano para aliviar as medidas muito rígidas de confinamento da população em vigor desde o início do Estado de emergência em 15 de março passado.

Os cidadãos poderão sair à rua a partir deste sábado para passear e praticar desportos individuais uma vez por dia, exceto os que apresentam sintomas e estão isolados, mas para evitar a aglomeração, são estabelecidas faixas horárias diferentes para grupos da população: idosos e dependentes; crianças até aos 14 anos de idade; e o resto dos adultos e adolescentes (dos 14 aos 70 anos de idade).

O Governo espanhol definiu uma fase de transição com o desmantelamento "gradual, assimétrico, coordenado e adaptável" das medidas de confinamento até finais de junho, quando todo o país possa entrar numa "nova normalidade" em que se espera que a pandemia de Covid-19 esteja controlada.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (525 óbitos), depois da Bélgica (665) e antes da Itália (463), Reino Unido (394) e França (373), numa lista em que os Estados Unidos têm 193 e Portugal 97.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 230 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.