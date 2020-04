Espanha ultrapassa os 22 mil mortos de Covid-19

JN Hoje às 10:22 Facebook

Espanha regista, esta quinta-feira, mais 440 mortos por Covid-19 em 24 horas. É um ligeiro aumento em relação ao balanço de quarta-feira (mais cinco). São agora 22157 as vítimas mortais.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4635 novos casos positivos, levando o total de infetados para 213024.

Desde o início da pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, 89250 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença.

A região com mais casos positivos da Covid-19 é a de Madrid, com 60487 infetados e 7684 mortos, seguida pela da Catalunha (44892 e 4343), a de Castela-Mancha (17557 e 2188), a de Castela e Leão (17402 e 1582) e a do País Basco (13436 e 1167).

O parlamento espanhol aprovou na quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 9 de maio, do estado de emergência em vigor desde 15 de março no país, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, indicou no debate parlamentar que o levantamento "lento e gradual" das medidas adotadas para combater o coronavírus só deverá ser iniciado a partir da segunda quinzena de maio, esperando que até lá se evitem os passos em falso.

Madrid apenas permite a saída para ir ao local de trabalho, para aqueles que o não possam fazer a partir de casa, ou para adquirir ou consumir bens considerados essenciais.

A partir de segunda-feira, as medidas, muitos rígidas, de confinamento social são suavizadas para os menores de até 14 anos, que vão poder sair de casa acompanhados por um adulto, tendo as condições desta saída que ser ainda definidas pelas autoridades sanitárias.