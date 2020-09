Espanha com mais de 12 mil casos e 114 mortes num dia

JN/Agências Hoje às 18:04 Facebook

Espanha registou, esta sexta-feira, 12.272 novos casos de covid-19, dos quais 23% em Madrid, elevando para 716.481 o número total de infetados até agora, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

Por outro lado, o país contabilizou mais 114 mortes com a doença nas últimas 24 horas, aumentando o total de óbitos para 31.232. Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de novas infeções, tendo registado mais 2.941 casos do que o número total notificado na quarta-feira.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1358 pessoas, das quais 490 em Madrid, 205 na Andaluzia, 102 em Castela e Leão e 97 na Catalunha.

Há em todo o país 11.006 pessoas hospitalizadas com a doença e 1465 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos.

O Governo espanhol considera insuficiente o alargamento, decidido hoje pelo executivo regional de Madrid, das medidas restritivas de luta contra a covid-19 na capital, tendo defendido a sua aplicação a toda a cidade.

Em Espanha, as autoridades regionais têm competência exclusiva em matéria de saúde e o Governo central não tem o poder de lhes impor as suas decisões em matéria de saúde.