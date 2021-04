Espanha com mais de 22 mil casos desde sexta-feira e 197 mortes

JN/Agências Hoje às 18:29 Facebook

A Espanha registou 22.744 novos casos de covid-19 desde sexta-feira, elevando para 3.370.256 o total de infetados até agora no país, continuando os contágios a subir, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços de saúde também contabilizaram nos últimos três dias 197 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 76.525.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha subiu de 182 (sexta-feira) para 199 (hoje), diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Navarra (425), Madrid (336), País Basco (320), Catalunha (227) e Aragão (219).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 894 pessoas com a doença (1.133 na sexta-feira), das quais 223 na Catalunha, 178 em Madrid e 161 na Andaluzia.

Por outro lado, subiu para 10.246 o número de hospitalizados com a covid-19 (9.359), o que corresponde a 8,2% das camas, das quais 2.163 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (2.050), 21,6% das camas desse serviço.

Os serviços sanitários espanhóis têm previsto utilizar a vacina Janssen, de dose única contra a covid-19, que começa a ser entregue esta semana, para acelerar a imunização do grupo etário entre os 70 e 79 anos, foi hoje anunciado pela ministra da Saúde, Carolina Darias.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.937.355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.