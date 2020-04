M. A. Hoje às 10:58, atualizado às 11:16 Facebook

Espanha ultrapassou, esta quinta-feira, as dez mil mortes por Covid-19, registando, nas últimas 24 horas, mais 950 óbitos.

De acordo com o jornal El País, há 110.238 pessoas infetadas com o novo coronavírus. De quarta para quinta-feira, as autoridades de saúde contabilizaram mais 8.102 novos infetados no país.

Desde o início do surto, mais de 54 mil pacientes precisaram de hospitalização e quase 27 mil pessoas já recuperaram. Nos cuidados intensivos passaram ou ainda estão 6.092 doentes.