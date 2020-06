Espanha com o dobro de novos casos de covid-19

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

Os novos casos de covid-19 duplicaram esta quarta-feira em Espanha, alcançando os 167. O número total de mortes mantém-se há quatro dias nos 27136.

Segundo o Ministério da Saúde espanhol, o total de vítimas mortais continua sem alteração à espera que as comunidades autónomas comuniquem a revisão dos seus dados. De acordo com as autoridades sanitárias do país, 40 pessoas morreram nos últimos sete dias, um número que tem vindo a baixar.

Segundo os números divulgados, houve 167 novos casos com a covid-19 diagnosticados nas últimas 24 horas, elevando para 242.280 o total de infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Os serviços sanitários espanhóis recebem diariamente os números notificados pelas 17 comunidades autónomas do país que também fazem acertos em relação aos comunicados nos dias anteriores, o que tem levado a discrepâncias nos totais apresentados.

"A validação individual dos casos está em curso, pelo que pode haver discrepâncias em relação à notificação agregada dos dias anteriores", avisam os serviços sanitários espanhóis.