O Ministério da Saúde espanhol anunciou esta quinta-feira as duas primeiras mortes por hepatite aguda infantil. De acordo com o "El País", as vítimas são um menino de seis anos de Múrcia e um bebé de 15 meses da Andaluzia que rejeitaram um fígado transplantado.