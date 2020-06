Espanha confirma uma morte e 141 novos casos nas últimas 24 horas

JN/Agências Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Espanha registou mais um óbito por covid-19 nas últimas 24 horas e elevou o total de mortes para 28.323, anunciou este domingo o Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias espanholas reportaram também 141 novos contágios pelo vírus SARS-CoV-2, consolidando o impacto da pandemia junto da população em 246.272 casos desde que foi comunicado o primeiro caso, a 1 de fevereiro.

Na estratificação dos dados hoje divulgados pelas comunidades autónomas, Aragão, com 33 novos casos (e duas mortes nos últimos sete dias), Madrid, com 32 novas infeções (12 mortes nos derradeiros sete dias), e Catalunha, com 23 (três mortes no mesmo período), foram as regiões mais assoladas pela pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 464 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.