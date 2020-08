Espanha contabiliza mais 7296 novos casos de covid-19

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

O Ministério da Saúde espanhol indicou esta quarta-feira que, sem se contabilizarem dados da comunidade valenciana, foram acrescentados mais 7296 novos casos de covid-19, tendo 3594 deles sido diagnosticados nas últimas 24 horas.

O total de casos confirmados em Espanha desde o início da pandemia de covid-19 é agora de 419849 e o de óbitos de 28971.

Também nas últimas 24 horas, acrescentaram as autoridades sanitárias espanholas, 922 pessoas foram hospitalizadas, mais 15 do que as contabilizadas terça-feira, elevando o total de internados para 5903, 697 deles nas unidades de cuidados intensivos, mais 20 do que no dia anterior.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.