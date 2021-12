Espanha e Reino Unido com recordes de infeções por covid-19

JN/Agências Hoje às 22:37 Facebook

O Reino Unido registou 189 213 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde pelo terceiro dia consecutivo. Já Espanha voltou a registar um novo recorde de infeções de covid-19, com 161 688 novos casos positivos em 24 horas, o que eleva a incidência para os 1775 casos por cada 100 mil habitantes em 14 dias.

No Reino Unido, na quarta-feira, tinham sido registados 183 037 testes positivos. Hoje foram notificados 189 213 novos casos e 332 mortes de covid-19, em contraste com as 57 de quarta-feira, mas este número elevado é o resultado de uma acumulação de dados cujo processamento esteve suspenso durante o Natal. O número de pacientes hospitalizados chegou na quarta-feira aos 11 898, um aumento de 43% face à quarta-feira anterior.

Nas passadas 24 horas foram administradas 435 293 doses de reforço ou terceiras doses de vacinas contra a covid-19 no Reino Unido. Atualmente, 58,3% da população já recebeu a vacinação de reforço, mas outras começaram só agora a ser imunizadas.

Segundo o Governo britânico, a última campanha levou a um aumento de quase 50% no número de pessoas a agendar uma primeira dose, estimando-se que cerca de cinco milhões de britânicos continuem por vacinar. "Nunca é tarde demais para se apresentarem para a vacinação. A primeira dose é o primeiro passo para conseguir um reforço que protege contra a [variante] ómicron", afirmou o ministro da Saúde britânico, Sajid Javid.</p>

Dados da Agência de Segurança de Saúde britânica indicam que duas doses da vacina não são suficientes para proteger as pessoas da ómicron, mas uma terceira dose aumenta a proteção contra infeções sintomáticas em mais de 70%.

Espanha é o terceiro país com mais casos diários

De acordo com a agência EFE, este é o décimo dia consecutivo em que o ministério da Saúde espanhol divulga os maiores números de contágio de toda a pandemia, o que confirma que a curva da sexta onda continua em expansão. Espanha é o terceiro país europeu com mais casos notificados num só dia, atrás de França e do Reino Unido.

Desde o início da pandemia morreram em Espanha 89 405 pessoas com covid-19. Destas, 282 morreram na última semana e 74 nas últimas 24 horas. Nos hospitais espanhóis há 10 768 pacientes internados devido à covid-19, dos quais 1.803 estão nos cuidados intensivos.

Apesar disso, a pressão hospitalar está contida, ainda que a ocupação nas Unidades de Cuidados Intensivos por pacientes covid tenha aumentado quatro décimas nas últimas 24 horas e se situe em 19,42%.