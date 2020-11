Espanha espera vacinar gratuitamente 10 milhões até maio

JN/Agências Hoje às 10:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo espanhol deverá comprar 20 milhões de doses da vacina Pfizer para a covid-19, o que permitirá imunizar gratuitamente 10 milhões de pessoas a partir do fim do ano ou inícios de 2021.

Em declarações feitas ao canal de televisão RTVE, o ministro da Saúde, Salvador Illa, afirmou estar confiante de que uma parte "relevante" da população espanhola estará vacinada em maio de 2021 e que ainda esta semana poderão ser assinados mais alguns contratos com a empresa farmacêutica Pfizer e outras empresas para que as primeiras doses cheguem no início de 2021. Se "tudo correr bem", avançou o ministro, as primeiras poderiam mesmo chegar até ao final de 2020.

A aguardar pela assinatura desses contratos, o Governo espanhol estima que 20 milhões de doses vão estar disponíveis para imunizar 10 milhões de pessoas (uma vez que são necessárias duas doses) através do Sistema Nacional de Saúde.

"As vacinas serão gratuitas", disse Salvador Illa, acrescentando que se trata de "um passo promissor e relevante", tendo avisado que ainda há "um longo caminho a percorrer".

O responsável pela saúde espanhola não excluiu a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória, embora não acredite que seja necessária e que "as pessoas compreendam que é a melhor forma de pôr fim às doenças infecciosas".

"Depois de meses de dificuldades, estamos a começar a ver luz ao fundo do túnel", resumiu o ministro espanhol.

A farmacêutica norte-americana Pfizer revelou na segunda-feira que dados provisórios sobre a vacina contra o novo coronavírus indicam que pode ser eficaz em 90% dos casos.

Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19, que já provocou mais de 1,25 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.959 em Portugal.