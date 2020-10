Espanha perto de um milhão de infetados desde o início da pandemia

JN/Agências Hoje às 18:27 Facebook

Espanha registou esta terça-feira 13 873 novos casos de covid-19 elevando para 988 322, muito perto de um milhão de casos, o total de infetados no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

Por outro lado, as autoridades contabilizaram mais 218 mortes com a doença nas últimas 24 horas, também o maior aumento diário da semana, passando o total de óbitos para 34 210.

A região de Madrid, a mais atingida desde o início da pandemia, tem esta terça-feira mais 1742 casos da doença covid-19 e um total de 283 130.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas também 1742 pessoas, das quais 322 na Catalunha, 311 em Madrid e 283 na Andaluzia.

Em todo o país há 13 288 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais 1.911 pacientes em unidades de cuidados intensivos.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, anunciou esta terça-feira que o Governo irá discutir com as autoridades das comunidades autónomas do país a possível entrada em vigor de um recolher obrigatório, uma medida que poderá necessitar que se decrete o estado de emergência.

A região de Madrid tinha avançado esta manhã que estava a estudar a possibilidade de pedir ao Governo central que declarasse o recolher obrigatório para garantir que não há deslocação de pessoas a determinadas horas do dia, como foi decidido em França.

O ministro também avisou que, "se for aplicada, seria necessário saber que grupos [partidários] estariam dispostos a apoiá-la no Congresso [parlamento], para ter uma perspetiva de um horizonte [temporal] de mais de 15 dias", tendo insistido que é uma medida que "está sob avaliação e estudo".

O Ministério da Saúde espanhol vai reunir-se na quinta-feira com os responsáveis pela saúde das comunidades autónomas, que têm competências para tomar decisões nesta área, esperando-se que do encontro saia algum tipo de indicação comum para enfrentar a pandemia.

Atualmente, o estado de emergência com limitações à deslocação de pessoas está em vigor até sexta-feira em nove concelhos da região de Madrid, entre eles o da capital do país.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (43 726 mortos, mais de 741 mil casos), seguindo-se Itália (36 705 mortos, mais de 439 mil casos) Espanha (34 210 mortos, mais de 988 mil casos), e França (33 623 mortos, mais de 910 mil casos).