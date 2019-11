PSOE vence as eleições e Vox duplica número de deputados

Hoje às 19:05, atualizado às 19:38 Facebook

As primeiras sondagens indicam a vitória do PSOE, com a possível eleição de 114 a 119 deputados. O partido de extrema-direita Vox pode ser a terceira força política com a eleição de 59 deputados.

As sondagens à boca da urna não indicam a maioria absoluta do partido de Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro espanhol e secretário-geral do PSOE. O partido deverá arrecadar cerca de 27,3% dos votos, o que significa perder entre quatro a nove deputados.

O segundo maior partido da oposição, o PP (Partido Popular) de Pablo Casado, poderá eleger um máximo de 90 deputados.

Verifica-se, para já, um crescimento de votos nos extremos da política espanhola: o partido de extrema-direita Vox, presidido por Santiago Abascal, poderá duplicar o número de deputados no Parlamento, com a eleição de 59 deputados, com uma percentagem de 16,30 % dos votos. Na anterior legislatura tinha apenas 24 deputados.

O Unidas Podemos desce no número de votos e poderá eleger 30 a 34 deputados no novo Parlamento espanhol. O partido liderado por Pablo Iglesias Turrión pode perder mais de dez deputados: tinha 42 na anterior legislatura.

Também de acordo com as primeiras sondagens, o Ciudadanos elege um máximo de 15 deputados.

No palco de todas as contestações nas últimas semanas, a Catalunha deverá dar a vitória à Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) com a eleição de 14 deputados, segue-se o Partido Socialista da Catalunha (PSC) com 13 deputados e o Juntos pela Catalunha com 7 deputados.